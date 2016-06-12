Франція може депортувати двох російських уболівальників, затриманих за бійку в Марселі

Про це заявив в неділю прес-аташе посольства РФ у Франції Сергій Парінов, повідомляє РИА Новости.

"Двоє росіян, які були затримані, як і раніше знаходяться під вартою. Ними займається генконсульство РФ. За нашою інформацією, їм будуть пред'явлені звинувачення в адміністративних правопорушеннях, ймовірно, в найближчі пару днів їх вишлють в Росію з забороною в'їзду в Шенгенську зону на деякий час", — сказав співрозмовник агентства.

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Дипломат зазначив, що всі п'ятеро росіян, які були госпіталізовані в результаті бійок, в даний час вийшли з лікарні.

Як повідомляв УНІАН, після закінчення матчу між збірними Англії і Росії в Марселі бійка між фанами спалахнула прямо на трибунах стадіону "Велодром". Близько 30 російських уболівальників прорвали оточення стюардів і побігли до сектора з англійськими фанатами. Вони хотіли зірвати прапори і почали закидати англійців різними предметами. У справу втрутилися стюарди, і диктор кілька разів російською мовою попросив росіян вгамуватися.

Окрім того, до і після матчу бійки відбувалися за межами стадіону, на вулицях Марселя, де проходила гра. Сьогодні УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо Російського футбольного союзу. У компетенцію УЄФА не входить розгляд з приводу заворушень за межами стадіону.