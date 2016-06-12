УЄФА погрожує відсторонити збірні Росії та Англії від участі в Євро

Союз європейських футбольних асоціацій може відсторонити збірні Росії та Англії від участі в турнірі, повідомляється на сайті УЄФА.

Команди можуть піддати настільки суворим санкціям через поведінку вболівальників.

"Футбольний союз Росії і Футбольна асоціація Англії обізнані про те, що їх команди можуть достроково припинити участь на Євро-2016 у разі, якщо вболівальники національних команд продовжать вносити деструктив у порядок Франції", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, після закінчення матчу між збірними Англії і Росії в Марселі бійка між фанами спалахнула прямо на трибунах стадіону "Велодром". Близько 30 російських уболівальників прорвали оточення стюардів і побігли до сектора з англійськими фанатами. Вони хотіли зірвати прапори і почали закидати англійців різними предметами. У справу втрутилися стюарди, і диктор кілька разів російською мовою попросив росіян вгамуватися.

Окрім того, до і після матчу бійки відбувалися за межами стадіону, на вулицях Марселя, де проходила гра.

Сьогодні УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо Російського футбольного союзу. У компетенцію УЄФА не входить розгляд з приводу заворушень за межами стадіону.