Євро-2016: Хорватія з мінімальною різницею в рахунку обіграла Туреччину

У першому матчі групи С на Євро-2016 збірна Хорватії обіграла Туреччину з рахунком 1:0.

Єдиний гол у грі на 41-й хвилині забив хорватський півзахисник Лука Модріч. Після невдалого виносу м'яча з-за меж власної штрафної площі Інаном він з льоту вразив лівий нижній кут воріт Туреччини.

У час, що залишився, Хорватія мала більше можливостей, щоб забити другий м'яч, аніж Туреччина - зрівняти рахунок. Зокрема, Даріо Срна і Даріо Перішич в різних епізодах влучали у поперечину воріт Волкана Бабачана.

Ще один матч 1-го туру у групі С між Іспанією і Чехією відбудеться завтра.

Туреччина - Хорватія - 0:1 (0:1)

Гол: Модрич (41)

Т: Бабачан, Генул, Топал, Балта, Еркін, Туфан, Інан, Озьякуп (Шен, 46), Чалханоглу, Тосун (Мор, 69), Туран (Йілмаз, 65);

Х: Субашич, Срна, Чорлука, Виду, Стрініч, Модріч, Бадель, Брозовіч, Ракітіч (Шильденфельд, 89), Перішич (Крамаріч, 86), Манджукіч (Пьяца, 90+3);

Попередження: Тосун, Балта, Шен - Стрініч.