На матчі України та Німеччини німецьких вболівальників буде більше, ніж українських
17:09, 12 червня 2016Євро 2016
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Очікується, що гру на стадіоні в Ліллі відвідають 15 тисяч уболівальників з України.
Близько 15 тисяч українців відвідають гру в Ліллі / dynamo.kiev.ua
Станом на ранок сьогоднішнього дня на матч Євро-2016 між Німеччиною та Україною було продано 45 936 квитків. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прес-аташе збірної України Олександр Гливинський.
За неофіційною інформацією, на матчі очікується 15 тисяч вболівальників з України та 20 тисяч німців. Крім того, на гру були акрредитованы близько 550 представників ЗМІ.
Нагадаємо, стадіон "Стад П'єр Моруа" в Ліллі може вмістити 50 186 осіб.
Матч між Німеччиною та Україною розпочнеться сьогодні о 22:00.
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