На матчі України та Німеччини німецьких вболівальників буде більше, ніж українських

Станом на ранок сьогоднішнього дня на матч Євро-2016 між Німеччиною та Україною було продано 45 936 квитків. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прес-аташе збірної України Олександр Гливинський.

За неофіційною інформацією, на матчі очікується 15 тисяч вболівальників з України та 20 тисяч німців. Крім того, на гру були акрредитованы близько 550 представників ЗМІ.

Нагадаємо, стадіон "Стад П'єр Моруа" в Ліллі може вмістити 50 186 осіб.

Матч між Німеччиною та Україною розпочнеться сьогодні о 22:00.