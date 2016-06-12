Лубківський: "Хочу застерегти українських вболівальників від провокацій з боку варварів"

Директор чемпіонату Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський висловив сподівання, що під час чемпіонату Європи 2016 року бійок за участю українських і російських фанів не відбудеться. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Хочу застерегти українських вболівальників від можливих провокацій з боку знавіснілих варварів: нагадаю, що росіяни гратимуть на стадіоні в Ліллі вже за три дні після нас. Будьте максимально уважні і обережні!", – написав Лубківський.

Він також нагадав, що росіяни намагалися влаштувати безлади і під час Євро-2012, але тоді польським правоохоронцям вдалося їх зупинити.

"Росіяни намагалися зіпсувати справжнє свято футболу і під час Євро-2012 - згадайте інциденти у Варшаві. Але їх вдалося нашим колегам-полякам приборкати. В Україні ж все пройшло без жодного безпекового форс-мажору - ми ретельно прогнозували і аналізували усі ризики.

А на федерацію футболу Росії очікують санкції УЄФА за поведінку її вболівальників до, під час і після вчорашнього матчу з Англією!", - впевнений спортивний функціонер.

Лубківський також додав, що заходи безпеки по відношенню до російських фанів у Франції будуть посилені. Зокрема, вболівальники будуть розділені додатковими силами стюардів.

"Не виключено, що в периметр стадіону будуть допущені поліцейські сили швидкого реагування на випадок агресивної поведінки дикунів. Зараз відбувається аналіз відео і свідчень очевидців. Частину найбільш агресивних російських ультрас буде випроваджено з Франції", - написав директор Євро-2012 в Україні.

Як повідомляв УНІАН, напередодні матчу між Росією і Англією в Марселі в масштабних зіткненнях брали участь кілька сотень російських і англійських уболівальників. На даний момент відомо про 44 поранених - четверо з них, в тому числі один з англійців - у вкрай важкому стані. Також під час сутичок постраждали троє поліцейських.

Після закінчення матчу між збірними Англії і Росії в Марселі бійка між фанами спалахнула прямо на трибунах стадіону "Велодром". Близько 30 російських уболівальників прорвали оточення стюардів і побігли до сектора з англійськими фанатами.

Вони хотіли зірвати прапори і почали закидати англійців різними предметами. У справу втрутилися стюарди, і диктор кілька разів російською мовою попросив росіян вгамуватися.