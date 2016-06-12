Футболіст Степаненко: "Всі ми розуміємо, наскільки великою є відповідальність перед Україною"

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко вважає, що відповідальність футболістів перед країною на Євро-2016 допоможе команді налаштуватися на матч проти Німеччини. Про це він сказав в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

"Всі ми розуміємо, наскільки велика відповідальність перед усією країною. Думаю, нам це тільки допоможе налаштуватися. Втім, поки що ми не сильно нервуємо. Може, хвилювання проявиться перед самою грою", - сказав Степаненко.

Він також пояснив, що для успішного результату в матчі проти Німеччини збірна України повинна діяти як єдиний колектив.

"Алекс Фергюсон (знаменитий футбольний тренер - прим.ред.) говорив: щоб досягати результату, як мінімум вісім осіб на поле мають грати як одна команда. А щоб протистояти Німеччині, необхідно, щоб командно оборонялися всі 11 осіб, оскільки у німців дуже сильні нападники", - сказав Степаненко.

"Потрібно грати дуже компактно, рухливо, тому що гравці збірної Німеччини чудово знаходять простір між лініями, вриваються в них, отримують проникаючі передачі, а такі у німців здатні робити не тільки [Тоні] Кроос, [Бастіан] Швайнштайгер і [Самі] Хедіра, але й центральні захисники", - додав півзахисник.

Нагадаємо, сьогодні збірна України зіграє свій перший матч на Євро-2016. Гра проти збірної Німеччини пройде в Ліллі і розпочнеться о 22:00.