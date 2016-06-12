УЄФА відкрила справу проти Російського футбольного союзу за бійки у Марселі

УЄФА відкрила дисциплінарну справу відносно Російського футбольного союзу через бійку фанатів збірної Росії після вчорашнього матчу зі збірною Англії на Євро-2016. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Причини для порушення справи - організація заворушень, використання піротехніки та расистські вислови на стадіоні.

Рішення щодо санкцій для РФС будуть прийняті у вівторок, 14 червня. Претензій до англійської федерації футболу УЄФА не висував.

Зазначимо, що до компетенції УЄФА не входить розгляд справ з приводу заворушень за межами стадіону.

Як повідомляв УНІАН, після закінчення матчу між збірними Англії і Росії бійка між фанами спалахнула прямо на трибунах марсельського стадіону "Велодром". Близько 30 російських вболівальників прорвали оточення стюардів і побігли до сектора з англійськими фанатами.

Вони хотіли зірвати прапори і почали закидати англійців різними предметами. У справу втрутилися стюарди, і диктор кілька разів російською мовою попросив росіян вгамуватися.