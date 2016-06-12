Де дивитися матч Німеччина - Україна

Сьогодні у французькому Ліллі збірна України проведе перший матч Євро-2016. Суперником команди Михайла Фоменка стануть діючі чемпіони світу з Німеччини.

Перший матч українців на Євро покажуть у численних фан-зонах і по ТБ.

У Києві, зокрема, матч можна буде побачити у великій компанії на наступних локаціях:

- на Поштовій площі;

- на Оболонській набережній (недалеко від гольф-клубу);

- на Спортивній площі (біля Палацу Спорту);

- на Троїцькій площі (поруч з НСК "Олімпійський");

- на Трухановому острові.

По ТБ матч покаже телеканал "Україна".

Початок гри Німеччина - Україна о 22.00 за київським часом.