Де дивитися матч Німеччина - Україна
13:34, 12 червня 2016Євро 2016
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Гру покажуть у численних фан-зонах і по ТБ.
Українські та німецькі вболівальники в очікуванні матчу / УНІАН
Сьогодні у французькому Ліллі збірна України проведе перший матч Євро-2016. Суперником команди Михайла Фоменка стануть діючі чемпіони світу з Німеччини.
Перший матч українців на Євро покажуть у численних фан-зонах і по ТБ.
У Києві, зокрема, матч можна буде побачити у великій компанії на наступних локаціях:
- на Поштовій площі;
- на Оболонській набережній (недалеко від гольф-клубу);
- на Спортивній площі (біля Палацу Спорту);
- на Троїцькій площі (поруч з НСК "Олімпійський");
- на Трухановому острові.
По ТБ матч покаже телеканал "Україна".
Початок гри Німеччина - Україна о 22.00 за київським часом.
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