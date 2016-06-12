Збірні України та Німеччини провели тренування напередодні матчу (фоторепортаж)

12:54, 12 червня 2016
Євро 2016
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Команди готуються до першого матчу на Євро-2016

Тренировка сборной Украины накануне матча против команды Германии / УНИАН

Національна збірна команди України з футболу 11 червня провела відкрите тренування у французькому місті Лілль напередодні матчу проти збірної Німеччини.

Суперник української збірної також провів своє тренування.

Разом з тим футбольні вболівальники обох команду вже зібралися в місті в очікуванні першого матчу групового етапу Євро-2016 в групі С, який розпочнеться сьогодні о 22:00.

Тренування збірної України напередодні матчу проти команди Німеччини
Тренування збірної України напередодні матчу проти команди Німеччини /  © УНІАН
Тренування збірної України напередодні матчу проти команди Німеччини
Тренування збірної України напередодні матчу проти команди Німеччини /  © УНІАН
Тренування збірної України напередодні матчу проти команди Німеччини
Тренування збірної України напередодні матчу проти команди Німеччини /  © УНІАН
Тренування збірної України напередодні матчу проти команди Німеччини
Тренування збірної України напередодні матчу проти команди Німеччини /  © УНІАН
Тренування збірної України напередодні матчу проти команди Німеччини
Тренування збірної України напередодні матчу проти команди Німеччини /  © УНІАН
Тренування збірної України напередодні матчу проти команди Німеччини
Тренування збірної України напередодні матчу проти команди Німеччини /  © УНІАН
Тренування збірної України напередодні матчу проти команди Німеччини
Тренування збірної України напередодні матчу проти команди Німеччини /  © УНІАН
Тренування збірної України напередодні матчу проти команди Німеччини
Тренування збірної України напередодні матчу проти команди Німеччини /  © УНІАН
Тренування збірної України напередодні матчу проти команди Німеччини
Тренування збірної України напередодні матчу проти команди Німеччини /  © УНІАН
Німецька збірна також провела тренування напередодні матчу з українцями
Німецька збірна також провела тренування напередодні матчу з українцями /  © УНІАН
Німецька збірна також провела тренування напередодні матчу з українцями
Німецька збірна також провела тренування напередодні матчу з українцями /  © УНІАН
Німецька збірна також провела тренування напередодні матчу з українцями
Німецька збірна також провела тренування напередодні матчу з українцями /  © УНІАН
Німецька збірна також провела тренування напередодні матчу з українцями
Німецька збірна також провела тренування напередодні матчу з українцями /  © УНІАН
Українські та німецькі вболівальники в очікуванні матчу
Українські та німецькі вболівальники в очікуванні матчу /  © УНІАН
Українські та німецькі вболівальники в очікуванні матчу
Українські та німецькі вболівальники в очікуванні матчу /  © УНІАН

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