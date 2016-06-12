Збірні України та Німеччини провели тренування напередодні матчу (фоторепортаж)

Національна збірна команди України з футболу 11 червня провела відкрите тренування у французькому місті Лілль напередодні матчу проти збірної Німеччини.

Суперник української збірної також провів своє тренування.

Разом з тим футбольні вболівальники обох команду вже зібралися в місті в очікуванні першого матчу групового етапу Євро-2016 в групі С, який розпочнеться сьогодні о 22:00.