Мутко про бійку фанатів: Ми цивілізована країна, винна слабка організація безпеки, але все нормально

Таку думку він висловив ТАСС.

"Сутички не було, але такі матчі треба організовувати нормально, треба розводити вболівальників (на секторах стадіону). Були петарди, вибухові пакети, ось це погано, звичайно. Тут ні сіток, нічого, такі речі треба розуміти", - сказав Мутко по телефону.

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"Ми - цивілізована країна, - продовжив міністр. - Більше надуманого було, за фактом тут все нормально. Коли закінчився матч, не було розмежування, британці засмучені, звичайно, але всіх швидко розвели, все нормально".

Напередодні матчу в Марселі в масштабних зіткненнях брали участь кілька сотень російських і англійських уболівальників. За даними французької поліції, більше 30 людей поранені, четверо з них знаходяться у важкому стані, у тому числі один з англійців - у вкрай важкому стані. Також під час сутичок постраждали троє поліцейських.