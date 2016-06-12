Федецький: "Вивчили збірну Німеччини вздовж і впоперек"

Збірна України більше тижня готувалася до свого першого матчу на Євро-2016 проти збірної Німеччини. Про це в ефірі телеканалу "Футбол 1" розповів захисник збірної України Артем Федецький, повідомляє Sport Arena.

"Нормально і спокійно готуємося. Більше тижня приділили уваги супернику, розібрали їхні матчі і індивідуально гравців, так що всі готуємося спокійно, з гарячим серцем і холодною головою", — сказав Федецький.

"Передивилися Німеччину вздовж і впоперек, індивідуально кожного з гравців, хто як діє. Щоправда, розбирати – це одне, а на полі все може бути по-іншому. Якщо ми будемо одним колективом і одним цілим, будемо працювати, як один організм, підстраховувати один одного, то все буде добре".

Матч Німеччина — Україна розпочнеться сьогодні, о 22:00. Пряма трансляція на телеканалі "Україна".