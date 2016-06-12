Збірній Росії з футболу можуть загрожувати серйозні санкції за бійку її фанатів на матчі з Англією

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкриє дисциплінарне провадження через зіткнення уболівальників, які відбулися в суботу, 11 червня, під час проведення матчу "Євро-2016" між збірними Англії та Росії на стадіоні у Марселі.

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Як передає Deutsche Welle, Росії можуть загрожувати серйозні санкції, оскільки саме російські фанати спровокували заворушення на стадіоні, напавши на сектор з англійськими уболівальниками. Після того, як збірна Росії зрівняла рахунок наприкінці матчу, російські фанати почали жбурляти різні предмети у бік одного з секторів з англійцями, а потім прорвались до них через кордон стюардів. Англійські фани натомість здебільшого рятувались втечею у напрямку виходів зі стадіону. Конфлікт вдалося погасити після втручання стюардів.

Напередодні матчу в Марселі в масштабних зіткненнях брали участь кілька сотень російських і англійських уболівальників. За даними французької поліції, понад 30 осіб поранено, четверо з них перебувають у важкому стані, в тому числі один з англійців - у вкрай важкому стані. Також під час зіткнень постраждали троє поліцейських.

Під час проведення попереднього Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році в Україні та Польщі через заворушення, які влаштовували російські вболівальники, на Федерацію футболу Росії були накладені серйозні санкції УЄФА, в тому числі и штрафи.