ЗМІ назвали причину інциденту після матчу між фанатами Росії та Англії (відео)

Про це повідомляє BBC з посиланням на очевидців.

Так, проблеми на стадіоні почалися після того, як з боку вболівальників РФ майже к кінці гри в сектор вболівальників Англії була випущена сигнальна ракета.

Зазначається, що після цього деякі фани почали перелазити через бар'єри, що розділяють сектори.

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У свою чергу спортивний редактор видання Ден Роан у своєму Twitter написав, що в англійських уболівальників почалася паніка, вони перестрибували огорожу. "Є серйозні питання до УЄФА. Паніка, швидше за все, була викликана вибухом. Як цей пристрій міг опинитися на стадіоні?", - висловив Роан обурення.

Big q's for UEFA here; stampede appears to have been triggered by explosion. How did such a device make it inside & where was segregation? — Dan Roan (@danroan) June 11, 2016

Крім того, місцеве видання La Provence показало відео одного з очевидців. На запису, за словами видання, видно, як хтось із російських уболівальників запускає ракету у бік сектора з англійськими фанатами. Потім вболівальники залишають свої місця.

Нагадаємо, після закінчення матчу між збірними Англії та РФ бійка між фанами спалахнула прямо на трибунах. Близько 30 російських уболівальників прорвали оточення стюардів і побігли до сектору з англійськими фанатами. Вони хотіли зірвати прапори і почали закидати англійців різними предметами.

У справу втрутилися стюарди, і диктор кілька разів російською мовою попросив росіян вгамуватися.