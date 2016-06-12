Англійський фанат, побитий російськими вболівальниками у Марселі, пережив клінічну смерть - ЗМІ (фото)

Про це повідомляє La Provence.

За повідомленнями французьких ЗМІ, у потерпілого дуже тяжкі травми.

Його ім'я поки не розкривають.

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Відомо лише, що англійський вболівальник пережив клінічну смерть.

Нагадаємо, кількість постраждалих у ході зіткнень, які відбулися в Марселі перед матчем чемпіонату Європи з футболу між Росією і Англією, зросла до 31 людини.