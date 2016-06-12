Англійський фанат, побитий російськими вболівальниками у Марселі, пережив клінічну смерть - ЗМІ (фото)
03:47, 12 червня 2016Євро 2016
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Французькі лікарі борються за життя 50-річного англійського вболівальника, побитого 11 червня російськими фанатами.
REUTERS
Про це повідомляє La Provence.
За повідомленнями французьких ЗМІ, у потерпілого дуже тяжкі травми.
Його ім'я поки не розкривають.
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Відомо лише, що англійський вболівальник пережив клінічну смерть.
Нагадаємо, кількість постраждалих у ході зіткнень, які відбулися в Марселі перед матчем чемпіонату Європи з футболу між Росією і Англією, зросла до 31 людини.
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