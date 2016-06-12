Англійський фанат, побитий російськими вболівальниками у Марселі, пережив клінічну смерть - ЗМІ (фото)

03:47, 12 червня 2016
Євро 2016
3028

Французькі лікарі борються за життя 50-річного англійського вболівальника, побитого 11 червня російськими фанатами.

REUTERS

Про це повідомляє La Provence.

За повідомленнями французьких ЗМІ, у потерпілого дуже тяжкі травми.

Його ім'я поки не розкривають.

Читайте такожІнформація щодо санкцій після бійки між фанами Росії та Англії буде протягом доби - УЄФА

Відомо лише, що англійський вболівальник пережив клінічну смерть.

Нагадаємо, кількість постраждалих у ході зіткнень, які відбулися в Марселі перед матчем чемпіонату Європи з футболу між Росією і Англією, зросла до 31 людини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter