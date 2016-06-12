Інформація щодо санкцій після бійки між фанами Росії та Англії буде протягом доби - УЄФА

Про це повідомили у прес-службі УЄФА, передає "Р-Спорт".

"Щойно ми отримаємо всю необхідну інформацію від дисциплінарного департаменту, то сповістимо ЗМІ, швидше за все, це буде вже у неділю", - заявили у прес-службі УЄФА.

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Нагадаємо, після закінчення матчу між збірними Англії та РФ бійка між фанами спалахнула прямо на трибунах. Близько 30 російських уболівальників прорвали оточення стюардів і побігли до сектору з англійськими фанатами.

Вони хотіли зірвати прапори і почали закидати англійців різними предметами. У справу втрутилися стюарди, і диктор кілька разів російською мовою попросив росіян вгамуватися.

Коли англійці почали розходитися зі стадіону, російських уболівальників не випускали.



