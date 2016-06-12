Французька влада порушила справу проти російського вболівальника після зіткнень на Євро-2016

Про це заявив президент Всеросійського об'єднання вболівальників (ВОБ) Олександр Шпригін, передає "Р-Спорт".

"Справа проти одного російського вболівальника, дійсно порушена. Поки не знаю, за яким фактом. Він був затриманий у Старому порту. Була інформація, що один англієць має тяжкі поранення. Можливо, поліція буде намагатися зв'язати нашого співвітчизника з цим інцидентом", - сказав Шпригін телефоном.

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Нагадаємо, протягом останніх днів перед матчем Євро-2016 між збірними Англії та Росії в Старому порту Марселя виникали сутички між англійськими і російськими фанатами.

Поліції довелося кілька разів застосовувати сльозогінний газ для розгону учасників бійки вболівальників.

Крім того, ЗМІ у суботу повідомили, що після чергової сутички один з англійських шанувальників футболу перебуває в критичному стані.