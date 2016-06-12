Бійки між фанами РФ та Англії на Євро-2016: кількість постраждалих досягла 31 (фоторепортаж)

Про це повідомили в префектурі Марселя, передає РБК з посиланням на газету La Provence.

Зазначається, що всім постраждалим надана медична допомога. Також у префектурі підтвердили, що один англієць перебуває у важкому стані.

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Крім того, у ході заворушень постраждали троє поліцейських.

Раніше УНІАН повідомляв, що в міському порту Марселя побилися російські і англійські фанати. Поліції довелося застосувати сльозогінний газ. Після того, як англійці не заспокоїлися і продовжили закидати поліцейських пляшками, ті повторно застосували сльозогінний газ і повністю розігнали тисячний натовп.

Це вже далеко не перша бійка фанів двох команд, які з'ясовують стосунки з вечора п'ятниці.