У Марселі російські фани атакували англійських після матчу прямо на трибунах (фото, відео)

Російських вболівальників попросили залишатися на місцях після закінчення матчу Англія-Росія, передає varlamov.ru.

Але незабаром з'явилися повідомлення, що російські фанати напали на англійців.

BREAKING: Russia fans attacking England fans after match at European Championship. — The Associated Press (@AP) June 11, 2016

Бійка спалахнула прямо на трибунах. Близько 30 російських уболівальників прорвали оточення стюардів і побігли до сектора з англійськими фанатами.

Вони хотіли зірвати прапори і почали закидати англійців різними предметами. У справу втрутилися стюарди, і диктор кілька разів російською мовою попросив росіян вгамуватися.

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Коли англійці почали розходитися зі стадіону, російських уболівальників не випускали.

У свою чергу Олександр Шпригін, голова Всеросійського об'єднання вболівальників, сказав агентству "Р-Спорт", що бійки на трибунах не було: "Бійки як такої не було, але виглядати все могло саме так, оскільки бігала там вся трибуна. Зараз вболівальники покинули стадіон і розходяться по місту".

Район Старого порту, де сьогодні вдень проходили зіткнення уболівальників, зараз переповнений поліцейськими. Більшість барів закриті. За підсумками дня заарештовано 8 осіб.

Стало відомо, що проти одного з російських уболівальників у Марселі порушили кримінальну справу. Про це "Р-Спорт" розповів Олександр Шпригін, президент Всеросійського об'єднання вболівальників. Можливо, його звинувачують у побитті англійця, який зараз у важкому стані.

Зазначається, що район Старого порту оточений тридцятьма поліцейськими автомобілями. Перша хвиля англійських вболівальників пройшла мирно.

Раніше УНІАН повідомляв, що в міському порту Марселя побилися російські і англійські фанати. Поліції довелося застосувати сльозогінний газ. Після того, як англійці не заспокоїлися і продовжили закидати поліцейських пляшками, ті повторно застосували сльозогінний газ і повністю розігнали тисячний натовп.

Це вже далеко не перша бійка фанів двох команд, які з'ясовують стосунки з вечора п'ятниці.