У Марселі російські фани атакували англійських після матчу прямо на трибунах (фото, відео)
У Марселі на Євро-2016 футбольні вболівальники вже другий день влаштовують заворушення.
Російських вболівальників попросили залишатися на місцях після закінчення матчу Англія-Росія, передає varlamov.ru.
Але незабаром з'явилися повідомлення, що російські фанати напали на англійців.
BREAKING: Russia fans attacking England fans after match at European Championship.— The Associated Press (@AP) June 11, 2016
Бійка спалахнула прямо на трибунах. Близько 30 російських уболівальників прорвали оточення стюардів і побігли до сектора з англійськими фанатами.
Ça part en live dans le virage sud #ANGRUS#Marseille#EURO2016pic.twitter.com/sphaMY0sIx— Christine Laemmel (@laemmelc) June 11, 2016
Вони хотіли зірвати прапори і почали закидати англійців різними предметами. У справу втрутилися стюарди, і диктор кілька разів російською мовою попросив росіян вгамуватися.
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Коли англійці почали розходитися зі стадіону, російських уболівальників не випускали.
Les supporters anglais, déçus, restent très calmes sur le boulevard Michelet. #ANGRUS#EURO2016#Marseillepic.twitter.com/lnWcsoXnma— La Provence à l Euro (@LaProvenceEuro) June 11, 2016
У свою чергу Олександр Шпригін, голова Всеросійського об'єднання вболівальників, сказав агентству "Р-Спорт", що бійки на трибунах не було: "Бійки як такої не було, але виглядати все могло саме так, оскільки бігала там вся трибуна. Зараз вболівальники покинули стадіон і розходяться по місту".
Район Старого порту, де сьогодні вдень проходили зіткнення уболівальників, зараз переповнений поліцейськими. Більшість барів закриті. За підсумками дня заарештовано 8 осіб.
Стало відомо, що проти одного з російських уболівальників у Марселі порушили кримінальну справу. Про це "Р-Спорт" розповів Олександр Шпригін, президент Всеросійського об'єднання вболівальників. Можливо, його звинувачують у побитті англійця, який зараз у важкому стані.
Зазначається, що район Старого порту оточений тридцятьма поліцейськими автомобілями. Перша хвиля англійських вболівальників пройшла мирно.
Раніше УНІАН повідомляв, що в міському порту Марселя побилися російські і англійські фанати. Поліції довелося застосувати сльозогінний газ. Після того, як англійці не заспокоїлися і продовжили закидати поліцейських пляшками, ті повторно застосували сльозогінний газ і повністю розігнали тисячний натовп.
Це вже далеко не перша бійка фанів двох команд, які з'ясовують стосунки з вечора п'ятниці.