Збірні Англії та Росії зіграли внічию на Євро-2016

У Марселі завершився матч першого туру групового етапу Євро-2016, в якому збірна Англії грала з командою Росії і зіграла внічию - 1:1.

Матч з самого початку проходив з великою територіальною та ігровою перевагою англійської команди. Тим не менш, щільна ешелонована оборона росіян протягом півтора таймів дозволяла команді утримувати рівновагу в рахунку.

Вирішальний епізод у матчі міг стався на 73-й хвилині, коли росіяни порушили правила біля лінії штрафного майже по центру воріт. В цьому епізоді "відзначився" Щенников, який отримав від судді попередження. Гол відмінним ударом зі штрафного у верхній кут воріт забив Дайер.

Тим не менше, росіяни відзначилися в самій кінцівці, на 90-й хвилині, коли після розігришу стандарту Березуцький головою скинув м'яч на Глушакова, який ногою вразив вже порожні ворота.

Таким чином, за підсумками 1-го туру змагань у Групі В у збірної Уельсу 3 очки, Англії і Росії - по 1 Словаччини - 0.

Англія - Росія - 1:1 (0:0)

Гол: Дайер, 73 - Глушаков, 90.

А: Харт, Уолкер, Кехілл, Смоллінг, Дайер, Роуз, Стерлінг Р. (Мілнер, 86), Лаллана, Аллі, Кейн Р., Руні (Уїлшир, 78)

Р: Акінфєєв, Смольников, Березуцький В., Щенніков, Ігнашевич, Нойштедтер (Глушаков, 80), Головін (Широков, 77), Шатов, Кокорін, Смолов (Мамаєв, 85), Дзюба

Попередження: Кехілл 62' - Щенніков 72