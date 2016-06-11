Фоменко: "Визначилися зі складом на Німеччину на 90 відсотків"

Головний тренер збірної України Михайло Фоменко зустрівся з пресою напередодні стартового поєдинку "синьо-жовтих" на Євро-2016, розповівши про стан команди і поділившись найсвіжішими очікуваннями від завтрашнього матчу, повідомляє SportArena.

"Будь-яка команда ніколи не стоїть на місці, і навряд чи вже ставатиме гірше (за деякими винятками). Тому я впевнений, що збірна Німеччини зразка ЧС-2014 — це вже історія. Зараз це вже інша команда, яка націлена виграти Євро, адже німці дуже давно не вигравали чемпіонат Європи", - поділився своєю думкою Фоменко про суперника.

На питання про те, як на підготовку збірної України впливає нинішня неспокійна ситуації в країні, тренер відповів: "Звичайно ж, ситуація не сприяє позитивній обстановці. Але команда робить все для того, щоб здобувати позитивний результат і радувати українців".

На питання, "чи визначили ви складу на гру з Німеччиною?", Фоменко відповів: "За складом ми завжди визначаємося в день гри. Тренерський штаб збирає всю інформацію, і тоді вже вирішуємо. Звичайно, відсотків на 90 вже визначилися зі складом, але до завтра ще маємо час подумати".

А на питання, наскільки важко починати турнір з його фаворитом, зазначив: "Це завжди складно. Може бути, в деякому плані нам пощастило, що ми граємо з таким суперником. У нас немає сумнівів щодо суперника і будь-яких розкладів. Ми знаємо, якою буде Німеччина і як треба діяти проти неї".

Як повідомляв УНІАН, збірна України стартує на Євро-2016 завтра, 12 червня, матчем проти Німеччини. Також в груповому раунді турніру команда Михайла Фоменка зіграє з командами Північної Ірландії (16 червня) та Польщі (21 червня).