У Марселі знову побилися фани Росії і Англії, міністр спорту Франції назвав матч вибухонебезпечним
Бійка сталася в районі морського порту.
В міському порту Марселя побилися російські і англійські фанати, повідомляє «Чемпіонат».
Поліції довелося застосувати сльозогінний газ.
Після того як англійці не заспокоїлися і продовжили закидати поліцейських пляшками, ті повторно застосували сльозогінний газ і повністю розігнали тисячний натовп.
Це вже далеко не перша бійка фанів двох команд, які з'ясовують стосунки з вечора п'ятниці.
У свою чергу, міністр спорту Франції Патрік Каннер назвав матч Євро-2016 Англія - Росія потенційно вибухонебезпечним.
«Це один з п'яти ризикованих матчів турніру. Британці і росіяни, враховуючи звичаї і тих і інших... Це може бути вибухонебезпечно. Усе можливе буде зроблено для забезпечення безпеки на цьому матчі сьогодні ввечері», — сказав Каннер.
Матч між збірними Росії та Англії відбудеться 11 червня на стадіоні «Велодром» в Марселі. Початок гри о 22.00 за київським часом.