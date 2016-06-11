Тимощук: "Німеччина - сильна, але не ідеальна"

У неділю збірна України стартує на Євро-2016 матчем проти Німеччини, і 37-річний Анатолій Тимощук дуже радий майбутній зустрічі з колишніми друзями з "Баварії". На думку капітана, синьо-жовтим по силам дати бій чинним чемпіонам світу, повідомляє УЄФА.

"Можна сказати, що більша частина гравців нашого складу підходить до піку. Але головне знайти правильний баланс досвіду і молодості, щоб вони один одного добре доповнювали. У нас багато талановитих хлопців, багато досвідчених гравців, і думаю, тренерський штаб зможе вибрати правильний варіант складу в матчах Євро", - зазначає Тимощук.

Говорячи про помічника головного тренера Шевченка його колишній партнер по команді Тимощук зауважує: "Для Андрія це новий досвід, але він активно взявся за роботу, у нього багато ідей. Природно, йому не знадобилося багато часу на адаптацію, адже він сам ще недавно грав у збірній, разом з багатьма з нас. Та й зараз він бере участь нарівні з нами в багатьох ігрових вправах, і для футболістів це теж важливо, це ще один стимул. Особисто я дуже радий, що Шевченко повернувся в збірну в новому амплуа".

А говорячи про завдання своєї команди, зазначив: "Думаю, в сучасному футболі головне - правильно і самовіддано грати саме в обороні. І вже від цього відштовхуватися при побудові атак. Звичайно, є різні команди: одні грають першим номером, інші - другим; одні - пресингують, інші - при втраті м'яча швидко відходять назад. Але, незалежно від стилю гри, будь-яка команда насамперед піклується про надійність захисту. Тому й на гравцях, відповідальних за оборонні дії, лежить велика відповідальність".

А аналізуючи свого першого суперника на Євро екс-гравець мюнхенської "Баварії" Тимощук зазначив: "Мені дуже приємно, що ми відкриваємо турнір матчем проти Німеччини, чинного чемпіона світу. Не сумніваюся, що матч буде дуже цікавим. А для мене особливо, адже в складі "бундестім" багато моїх друзів, з якими я виступав в "Баварії". Вважаю, що для нашої команди це ключова гра. Втім, по-іншому і бути не могло, адже у нас дуже сильна група, і всі матчі - надважливі".

"Перед нами стоїть завдання вийти з групи. На минулому ЄВРО нам не вдалося, та і в цей раз, враховуючи клас суперників, досягти мети теж буде вкрай складно. Але нам під силу це зробити. Якщо вдасться - далі будемо дивитися по супернику. Михайло Іванович [Фоменко] вже попередив нас - на ЄВРО необхідно викластися на 150%. Можливо, десь нам треба буде стрибнути вище голови, але в душі у кожного з нас повинна бути мрія - виграти ЄВРО-2016. Нехай комусь це здається смішним або фантастичним, але я вірю, що наша збірна здатна пройти дуже далеко і, головне, показати хороший футбол", - підсумував Тимощук.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Німеччина відбудеться у Ліллі 12 червня о 22.00 за київським часом.