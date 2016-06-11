Збірна України прибула до Лілля

У суботу національна збірна команда України прибула до французького Лілля, де зіграє свій стартовий матч Євро-2016, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Півторагодинний переліт з Марселю до Лілля пройшов добре та без проблем. Дорога від аеропорту Лілля до готелю, в якому на найближчі два дні зупиниться головна команда країни, зайняла приблизно 15 хвилин і пролягала через стадіон «П’єр Моруа», де, власне, і відбудеться гра.

Українських «збірників» біля затишного готелю зустрічали декілька українських журналістів, а також делегація ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, гра збірної України проти чинних чемпіонів світу – команди Німеччини, відбудеться 12 червня. Початок матчу о 22.00 за київським часом.