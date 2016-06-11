Вболівальники Росії і Англії побилися перед матчем Євро-2016 в Марселі (відео)

Фанати збірних Англії та Росії побилисяв одному з пабів Марселя увечері 10 червня, повідомляє Lenta.ru.

У ній також взяли участь французькі вболівальники. Поліція застосувала проти фанатів сльозогінний газ. Всього в бійці брали участь близько 200 осіб. Двоє англійців були затримані поліцією.

Матч Євро-2016 між збірними Росії та Англії відбудеться 11 червня на марсельському стадіоні «Велодром».