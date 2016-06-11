Вболівальники Росії і Англії побилися перед матчем Євро-2016 в Марселі (відео)
15:12, 11 червня 2016Євро 2016
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У бійці брали участь також фанати французької команди і поліцейські.
Reuters
Фанати збірних Англії та Росії побилисяв одному з пабів Марселя увечері 10 червня, повідомляє Lenta.ru.
У ній також взяли участь французькі вболівальники. Поліція застосувала проти фанатів сльозогінний газ. Всього в бійці брали участь близько 200 осіб. Двоє англійців були затримані поліцією.
Матч Євро-2016 між збірними Росії та Англії відбудеться 11 червня на марсельському стадіоні «Велодром».
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