Гравець збірної України Будківський: "Готовий до Євро на 200%!"

Нападник збірної України і луганської "Зорі" Пилип Будківський напередодні Євро зазначив згуртовану українську команду і атмосферу турніру у Франції в інтерв'ю Footboom.

"Наближення європейського форуму відчувається дуже сильно. По телебаченню багато інформації про різні збірні, нас чудово приймали в Марселі. Ну, а що стосується нашої національної команди, то всі ми хочемо швидше почати грати проти кращих європейських збірних. Своєю грою ми хочемо порадувати наших шанувальників футболу", - зазначив гравець.

Щодо підготовки до матчу зі збірною Німеччини, форвард розповів: "У суботу вранці ми вилітаємо з Марселя на північ Франції. Ввечері, напередодні гри, проведемо передматчеве заняття на полі майбутньої битви проти німецької збірної. Сам стадіон, судячи з відео, мені дуже сподобався. Нова арена в Ліллі просто відмінна".

А на питання про те, як він відреагує на можливе запитання від тренера Михайла Фоменка «чи готовий ти до Євро?», відповів: Я готовий не на 100%, а на всі 200%. Я захищаю честь України, і, зрозуміло, хочу досягти максимуму. Але, для початку, необхідно вийти з групи. А далі - подивимося. Адже мало хто вірив, що грузинська збірна переможе на виїзді збірну Іспанії, нинішнього чемпіона Європи. У футболі все можливо".

Як повідомляв УНІАН, на Євро-2016 збірна України зіграє в Групі С з командами Німеччини, Північної Ірландії та Польщі.

Перший матч Україна - Німеччина відбудеться у неділю, 12 червня.