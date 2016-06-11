Шевченко перед матчем з Німеччиною: "Ми нікого не боїмося"

Кращий футболіст в історії незалежної України, а нині помічник головного тренера національної збірної Андрій Шевченко поділився своїми думками з приводу першої гри Євро-2016 проти команди Німеччини в ефірі телеканалу "Футбол 1".

«Наша команда знаходиться у хорошому стані. Хочу сказати, що у нас дуже вдало пройшов збір перед фінальним турніром. В суботу буде передігрове тренування. Потім чекаємо матчу з Німеччиною. Теоретично зробили все, щоб футболісти отримали максимум інформації про збірну Німеччини. На це були спрямовані тренування і збори. Три тижні навантажують гравців на зборах, але їх концентрація спрямована на перший матч і психологічно вони повинні бути готові до цього поєдинку", - зазначив Шевченко.

"Всі хлопці професіонали, видно, що вони налаштовані. Зайвий раз напружувати їх розмовами, думаю, не варто. Якщо будуть якісь питання, я завжди готовий допомогти", - продовжив тренер.

"Кожен гравець нашої збірної може взяти роль лідера, хоча протягом відбору до Євро Коноплянка і Ярмоленко виділялися. Але цю роль може взяти кожен і повести за собою. Думаю, у тренера вже є склад, який він виставить, він думає про це. Секрети розкривати не будемо. Треба спокійно готуватися", - додав тренер.

"Збірна Німеччина – чемпіон світу. У них хороший, збалансований склад. Так, у них є кілька травмованих гравців. Подивимося, кого вони поставлять. Але ми нікого не боїмося, будемо протиставляти командну гру», – підсумував Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, матч між збірними України та Німеччини відбудеться у неділю, 12 червня. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.