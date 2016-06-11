Тренер збірної Франції Дешам після перемоги над Румунією: "Дуже важливо, що ми стартували з перемоги"

Головний тренер збірної Франції з футболу Дідьє Дешам прокоментував перемогу своєї команди у стартовому матчі Євро-2016 на післяматчевій прес-конференції на "Стад де Франс", повідомляє УЄФА.

"Перемагати завжди добре. Зі збірною Румунії не так легко грати, і ми знали про це. Вони добре захищалися. У нас були моменти, але ми дозволили їм створити можливості для взяття воріт. У нас були невеликі проблеми, але в кінцівці домоглися свого. Ми грали на перемогу. У кінцівці на полі були чотири гравця атакуючого плану. Стартові матчі ніколи не бувають легкими", - зазначив Дешам.

"Це був складний поєдинок, і таким його зробила Румунія. Матч відкриття трохи схожий на фінал, тому, можливо, ми діяли трохи скуто. Але ми вигризли цю перемогу. Випустили чотирьох форвардів, і в підсумку Дімітрі Пайє забив чудовий гол", - вважає Дешам.

"Звичайно, далеко не все було ідеально. Румунія показала хорошу організацію гри і створила нам багато проблем. Проте дуже важливо, що ми стартували з перемоги. Пайє сьогодні вирішив результат матчу. Це атакуючий гравець, який в той же час багато працює на команду. Дуже легко, коли ти можеш ось так "зарядити" у верхній кут воріт - це вирішує багато проблем!", - захоплюється Дешам своїм форвардом

"Матч вийшов дуже емоційним. Церемонія відкриття, перша гра... Напевно, ми заплатили за це, але добре, що невисоку ціну. Не хочу про це говорити, але ми запросто могли програти. Румунам втрачати було нічого".

"Навколо збірної Франції великий ажіотаж, гравці відчувають його. Тим не менш у футболістів є обов'язки. Чисто психологічно нелегко справлятися з такою увагою, але ми отримали нагороду за старання. Це додасть нам ще більше впевненості і спокою", - підсумував тренер.

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі Євро-2016 збірна Франції обіграла команду Румунії з рахунком 2:1.

У суботу відбудуться ще три гри Євро. Збірна України свій перший матч на турнірі проти команди Німеччини проведе в неділю, 12 червня.