Збірна Франції вирвала перемогу у Румунії в матчі-відкритті Євро-2016 (фото)

Збірна Франції обіграла Румунію в матчі-відкритті чемпіонату Європи з футболу 2016 року. Зустріч команд завершилася з рахунком 2:1.

Майже вся гра пройшла за територіальної переваги збірної Франції, але Румунія завдяки роботі своєї оборони та промахам лідерів суперника довго утримувала ворота в недоторканності.

Перший гол у матчі на 58-й хвилині забив французький форвард Олів'є Жиру. Він скористався помилкою на виході воротаря Чіпріана Тетерушану і головою замкнув подачу з флангу від Дімітрі Пайє.

Через сім хвилин арбітр Віктор Кашшаї призначив пенальті у ворота господарів чемпіонату, який реалізував Богдан Станку - 1:1.

Переможний м'яч за збірну Франції на 89-й хвилині забив Дімітрі Пайє. Найкращий гравець команди Дідьє Дешама у сьогоднішньому матчі сильним ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч точно в дев'ятку воріт Тетерушану.

Франція - Румунія - 2:1 (0:0)

Голи: Жиру (58), Пайє (89) - Станку (65, з пенальті)

Ф: Льоріс, Санья, Рамі, Косельні, Евра, Погба, Канте, Матюіді, Грізманн (Коман, 66), Жиру, Пайє (Сіссоко, 90+1);

Р: Тетерушану, Сапунару, Кірікеш, Грігоре, Рац, Станчу (Кіпчу, 72), Хобан, Пінтілій, Попа (Торже, 82), Андоне (Алібек, 61), Станку;

Попередження: Жиру - Кірікеш, Рац, Попа.