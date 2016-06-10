Морський лев з Кельна передбачила перемогу України у матчі проти Німеччини на Євро-2016 (фото)

Як повідомляє Reuters, крім Астрід результати Євро-2016 за участю німецької національної збірної буде передбачати слониха Неллі з "Сафарі-Парку" в німецькому Ходенхагені. Свій перший прогноз тварина також дасть щодо матчу між збірними України та Німеччини.

Слониха вже пророкувала результати матчів на чемпіонаті світу 2010 року – забиваючи м'ячі у справжні футбольні ворота. При цьому Deutsche welle нагадує, що в 2013 року Неллі правильно передбачила перемогу мюнхенської "Баварії" над дортмундською "Боруссією" у фіналі Ліги чемпіонів.

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Також в Німеччині результати футбольних матчів буде передбачати коала Обі-Обі з зоопарку Лейпцига, який також дасть свій перший прогноз 12 червня.

В Україні ж свої прогнози щодо результатів матчів Євро-2016 буде давати півень Петро, який буде жити у фан-зоні на Троїцькій площі перед НСК "Олімпійський".

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Слід зазначити, що в останні роки в світі стали дуже популярним передбачення підсумків спортивних змагань, зокрема футбольних, за допомогою тварин – особливо після успіхів восьминога Пауля з акваріума Оберхаузена на цьому терені. Він не був першопрохідцем, однак давав найбільш точні прогнози – на чемпіонаті світу 2010 року він правильно передбачив результати всіх футбольних матчів за участю німецької збірної. З тих пір у нього з'явилося багато послідовників – точних і не дуже.