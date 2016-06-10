Шевченко: "В України хороші шанси на вихід з групи"

Помічник головного тренера збірної України Андрій Шевченко розповів про свою нову роль тренера, виділив сильні сторони збірної України і тепло згадав Валерія Лобановського, повідомляє УЄФА.

"В першу чергу приємно опинитися тут. Збірна виконала великий довгий шлях і заслужено вийшла на чемпіонат Європи. У зв'язку ситуацією, яка склалася у нас в країні, напевно, подивитися, як грає збірна, буде якимось полегшенням для людей. Ми це відчули насамперед стосовно людей і вболівальників на матчах збірної і, звичайно ж, на проводах команди. Коли ми їхали на чемпіонат Європи, прийшло дуже багато людей, і для всіх це був дуже емоційний позитивний момент", - зазначає Шевченко.

Кажучи про традиції та особливості українського футболу Шевченко наголошує: "Насамперед український футбол завжди був представлений дуже хорошими тренерами і гравцями. Якщо брати тренерів, то в першу чергу, звичайно, згадуємо Валерія Васильовича Лобановського. У свій час він очолював збірну Радянського Союзу, багаторазово виходив у фінальні стадії чемпіонату Європи і світу, у 1988-му його команда грала в фіналі Євро, коли поступилася голландцям. Це один з найвидатніших тренерів планети, він залишив великий слід в історії світового футболу. Нам дуже приємно, що він є українцем. Зокрема для мене в плані розвитку як гравця, так і особистості, він зіграв дуже велику роль. Ну і, звичайно, наші яскраві зірки, такі як Бєланов і Блохін - ці футболісти вигравали "Золотий м'яч". Думаю, що багато вболівальники, які дивилися чемпіонати Європи та світу, пам'ятають їх чудову гру".

Говорячи про свою роботу в ролі тренера Шевченко зазначив: "Найголовніше - я отримую від цього задоволення, мені подобається спілкуватися з гравцями, ділитися досвідом, дивитися на футбольний світ трохи іншими очима. Це мої перші кроки в якості помічника головного тренера. Потрапити на такий серйозний турнір, як чемпіонат Європи... Для мене це буде хороший досвід".

А оцінюючи збірну України, тренер зауважив: "Збірна України - це компактна команда добре укомплектована. Протягом усього часу у нас був певний стиль. Суперники знали, що з нами ніколи не просто, ми дуже мало пропускаємо, гравці завжди діють з величезною самовіддачею. Зараз же у нас з'явилися дуже висококласні футболісти. Взяти тих же Ярмоленко, Коноплянку - ці гравці можуть підсилити будь-який хороший європейський клуб. Тому я вважаю, що у збірної України на цьому турнірі є хороший шанс вийти з групи".

Як повідомляв УНІАН, збірна України виступить на чемпіонаті Європи у Групі С, де зіграє зі збірними Німеччини, Північної Ірландії та Польщі.

Євро-2016 відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня.