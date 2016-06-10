Селезньов напередодні матчу з Німеччиною: "Травми суперника - не те, про що нам варто думати і говорити"

Нападник «Шахтаря» розповів про підготовку збірної України до фінальної частини чемпіонату Європи–2016 в інтерв'ю прес-службі донецького клубу.

"Працюємо у звичайному режимі, проводимо двосторінки. Крім того, вже не один раз розібрали гру німецької збірної. Загалом, готуємося до важливих поєдинків відповідним чином. У хлопців чудовий настрій, так що все добре, сподіваємося, що так буде і далі", - зазначив Селезньов.

Говорячи про команду Німеччини, фовард збірної України, вважає: "Для позитивного результату команда повинна якісно зіграти в обороні. Це стосується всіх ліній, в тому числі і атаки. А ось травми суперника - це не те, про що нам варто думати і говорити. Наш власний стан більш важливий для нас. А там все вже буде ясно 12 червня".

Відповідаючи на питання про те, чи зміниться турнірна тактика збірної в залежності від результату матчу з Німеччиною, гравець зазначив: "Якщо чесно, я б не хотів забігати наперед. До першого матчу підходимо з хорошим настроєм, а про те, що буде далі, краще говорити вже після гри з німцями, зараз ще рано".

"Звичайно, ми відчуваємо підтримку наших уболівальників. Я впевнений, що і на протязі всього Євро вона буде на високому рівні. Безумовно, це дуже допомагає нашій команді. Дякую за це всім", - підсумував Селезньов.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи-2016 у Франції проходить з 10 червня по 10 липня. Збірна України виступає в Групі с З командами Німеччини, Північної Ірландії та Польщі.

Перший матч Україна - Німеччина відбудеться у неділю, 12 червня.