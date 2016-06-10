Сьогодні стартує Євро-2016

Сьогодні у Франції стартує чемпіонат Європи-2016 з футболу, який пройде на 10 стадіонах в 9 містах країни.

Турнір пройде з 10 червня по 10 липня.

Під матчі Євро дві арени будуть задіяні в Парижі, хоча стадіон "Стад де Франс" формально знаходиться в передмісті Парижа Сен-Дені. Ще вісім арен будуть приймати ігри у інших містах - Марселі, Ліоні, Вільнев-д-Аск (супутник Лілля), Лансі, Бордо, Сент-Етьєні, Тулузі та Ніцці.

У змаганні вперше в історії візьмуть участь 24 команди. На минулому Євро-2012 в Україні та Польщі боротьбу за звання найсильнішої вели 16 збірних. На нинішньому турнірі команди будуть розділені на 6 груп по 4 колективи. Дві кращі команди з кожного квартету за підсумками групового турніру автоматично потрапляють у плей-офф, 1/8 фіналу. Також туди проб'ються чотири кращі команди з числа тих, що посіли 3-і місця.

Починаючи з 1/8 фіналу команди будуть змагатися за системою на вибування.

Збірна України грає у Групі С, де її суперниками стануть команди Німеччини (12 червня), Північної Ірландії (16 червня) та Польщі (21 червня).

Церемонія відкриття турніру відбудеться у п'ятницю, 10 червня, о 21.40.

У стартовій грі зійдуться Франція - Румунія. Початок о 22.00.

ТВ-трансляцію матчу та церемонії відкриття проведе телеканал Україна.