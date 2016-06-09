Ярмоленко: Ми можемо обіграти збірну Німеччини

Атакуючий півзахисник київського "Динамо" і збірної України Андрій Ярмоленко зробив оптимістичний прогноз щодо майбутнього матчу проти збірної Німеччини в інтерв'ю іспанському виданню Marca, повідомляє Liga.net.

"Думаю, що навіть на такому рівні немає непереможних команд. Ми можемо обіграти Німеччину за рахунок командної гри, дисципліни і якщо послідовно діяти в нападі та захисті", - сказав Ярмоленко.

Як повідомляв УНІАН, збірні України та Німеччини зіграють між собою в матчі 1-го туру групи С, який відбудеться 12 червня.