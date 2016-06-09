Ярмоленко: Ми можемо обіграти збірну Німеччини
18:22, 09 червня 2016Євро 2016
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Один з лідерів збірної України з футболу нагадав, що непереможних команд не існує.
Ярмоленко буде грати на перемогу в матчі з Німеччиною / ffu.org.ua
Атакуючий півзахисник київського "Динамо" і збірної України Андрій Ярмоленко зробив оптимістичний прогноз щодо майбутнього матчу проти збірної Німеччини в інтерв'ю іспанському виданню Marca, повідомляє Liga.net.
"Думаю, що навіть на такому рівні немає непереможних команд. Ми можемо обіграти Німеччину за рахунок командної гри, дисципліни і якщо послідовно діяти в нападі та захисті", - сказав Ярмоленко.
Як повідомляв УНІАН, збірні України та Німеччини зіграють між собою в матчі 1-го туру групи С, який відбудеться 12 червня.
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