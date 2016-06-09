Де в Києві подивитися Євро-2016: п'ять фан-зон та відкритий кінотеатр готові прийняти вболівальників

У Києві до Євро-2016 відкриється п'ять фан-зон, де вболівальники зможуть насолодитися переглядом матчів у атмосфері футбольного свята. Цю інформацію в коментарі сайту 44.ua підтвердив голова управління туризму КМДА Антон Тараненко.

Мова йде про такі фан-зони:

- на Поштовій площі;

- на Оболонській набережній (недалеко від гольф-клубу);

- на Спортивній площі (біля Палацу Спорту);

- на Троїцькій площі (поруч з НСК "Олімпійський");

- на Трухановому острові.

Як повідомляє Gloss.ua, фан-зони на Спортивній та Поштової площі споруджено за розпорядженням КМДА, а їх слоган - "Вболівай за Україну!". Ймовірно, обидві локації будуть схожі на фан-зону, що була на Майдані під час Євро-2012 - з великими екранами і місцями розваги для вболівальників. Вхід до неї буде безкоштовний.

Фан-зона на Троїцькій площі біля НСК "Олімпійський матиме девіз "Якщо ми не їдемо у Францію, Франція їде до нас". Організатори обіцяють створити тут атмосферу Франції і встановити Ейфелеву вежу. Тут же житиме український пророк чемпіонату – півень Петро, який буде визначати чемпіона Європи. У перервах між переглядами матчів бажаючі зможуть взяти участь у різних конкурсах та квестах. Вартість входу поки невідома.

На Оболонській набережній до Євро-2016 побудований спеціально обладнаний фан-містечко EUROZONE. Тут також проводитимуться конкурси для вболівальників. Зокрема, заплановані змагання з поїдання гамбургерів, пивний чемпіонат, конкурс мокрих майок, чемпіонати по вуличному, пляжного та настільного футболу, турнір з гри на футбольному симуляторі FIFA. Вхід в EUROZONE безкоштовний.

Також повідомляється, що спільний перегляд матчів буде організовано на території ВДНГ. Особливістю цього місця стане демонстрація футбольних матчів у найбільшому в Україні кінотеатрі під відкритим небом. Кожен день планується по 3-4 сеансу, а крім футболу будуть показувати фільми. У кінотеатрі одночасно зможуть поміститися 700 осіб.