Матч Україна - Німеччина на Євро-2016 розсудить англієць Аткінсон

Англієць Мартін Аткінскон буде головним арбітром матчу Україна - Німеччина на Євро-2016, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Це буде перша гра обох команд на турнірі. Вона розпочнеться 12 червня о 22.00 за київським часом.

Лінійними арбітрами будуть Майкл Малларкі і Стівен Чайлд. Рефері за воротами - Майкл Олівер і Крейг Поусон. Четвертий суддя – Роберт Медден (Шотландія). Резервний асистент – Френсіс О'Коннор (Шотландія).

У першому матчі дня Туреччина – Хорватія (16.00) головним арбітром буде Юнас Ерікссон (Швеція). У другій грі дня Польща – Північна Ірландія (19:00) головним арбітром буде Овідіу Хацеган з Румунії.