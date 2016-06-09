З'явилося відео відкритого тренування збірної України у Франції

Вчора збірна України провела перше відкрите тренування після прибуття до Франції.

Тренування пройшло в Екс-ан-Провансі, де базується під час виступу на Євро-2016 команда Михайла Фоменка. За повідомленнями ЗМІ, за заняттям команди з трибун стадіону спостерігало понад 500 осіб.

Нагадаємо, перший матч на Євро-2016 збірна України проведе 12 червня. Суперником команди Михайла Фоменка.