З'явилося відео відкритого тренування збірної України у Франції

13:44, 09 червня 2016
Євро 2016
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Заняття пройшло в Екс-ан-Провансі, де базується під час виступу на Євро-2016 команда Михайла Фоменка.

Сборная Украины провела открытую тренировку / sportarena.com

Вчора збірна України провела перше відкрите тренування після прибуття до Франції.

Тренування пройшло в Екс-ан-Провансі, де базується під час виступу на Євро-2016 команда Михайла Фоменка. За повідомленнями ЗМІ, за заняттям команди з трибун стадіону спостерігало понад 500 осіб.

Нагадаємо, перший матч на Євро-2016 збірна України проведе 12 червня. Суперником команди Михайла Фоменка.

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