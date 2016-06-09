З'явилося відео відкритого тренування збірної України у Франції
13:44, 09 червня 2016Євро 2016
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Заняття пройшло в Екс-ан-Провансі, де базується під час виступу на Євро-2016 команда Михайла Фоменка.
Збірна України провела відкрите тренування / sportarena.com
Вчора збірна України провела перше відкрите тренування після прибуття до Франції.
Тренування пройшло в Екс-ан-Провансі, де базується під час виступу на Євро-2016 команда Михайла Фоменка. За повідомленнями ЗМІ, за заняттям команди з трибун стадіону спостерігало понад 500 осіб.
Нагадаємо, перший матч на Євро-2016 збірна України проведе 12 червня. Суперником команди Михайла Фоменка.
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