Шевченко: "У матчі з Німеччиною очікуємо сильної гри від Коноплянки та Ярмоленка"

Асистент головного тренера збірної України Андрій Шевченко сподівається на те, що в матчі Євро-2016 з Німеччиною, який відбудеться 12 липня, найкращим чином себе покажуть Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка. Про це він сказав в інтерв'ю українським ЗМІ у Екс-ан-Провансі, повідомляє dynamo.kiev.ua.

"Які з сильних сторін збірної України можуть виявитися ефективними в матчі проти Німеччини? Насамперед, швидкі атаки. У нас дуже хороші флангові гравці. Так що очікуємо сильної гри від Жені Коноплянки та Андрія Ярмоленка. А в цілому, якщо наша команда зіграє компактно і при цьому агресивно, то, думаю, у нас буде шанс у матчі з Німеччиною", - вважає Шевченко.

Він також зазначив, що у складі збірної Німеччини кожен гравець представляє небезпеку для збірної України.

"Кожен гравець цієї команди може створити нам великі проблеми. І це стосується не тільки нападників — у нас в суперниках дуже збалансована команда. Яка при тому має відмінну лавку запасних, складену з рівноцінних гравцям "основи" виконавців", - додав тренер.

На його думку, зараз немає сенсу визначати, який з матчів буде для збірної України найскладнішим на турнірі.

"Так, збірна Німеччини — чемпіон світу, одна з найкращих команд серед учасників Євро-2016. Але з іншого боку, кожен матч на чемпіонаті Європи буде важливим для нас. Тому немає сенсу намагатися зараз намагатися визначити, який з поєдинків буде найскладнішим. Найголовніше — готуватися на кожну чергову гру. А після закінчення групового турніру порахуємо очки і зробимо висновки про те, що стало для нас найбільш складним і важливим", - сказав Шевченко.