Прогноз Microsoft: у фіналі Євро-2016 зіграють Німеччина та Іспанія

У фіналі Євро-2016 зустрінуться збірні Іспанії та Німеччини. Такий прогноз зробив відділ експертів Microsoft, скориставшись інформаційними технологіями компанії, повідомляє Lenta.ru.

За їх розрахунками, перемогу у вирішальному матчі турніру з ймовірністю у 66 відсотків отримає німецька команда.

Для прогнозу був створений спеціальний алгоритм аналізу масиву даних. Він обробляє статистичну інформацію про команди, проведены раніше ігри, результативність гравців, отримані травми, а також інформацію з інтернету, що відноситься до чемпіонату: новини, пошукові запити, повідомлення в соціальних мережах.

"Microsoft досить давно і успішно займається передбаченнями результатів спортивних змагань. Наприклад, наші експерти назвали правильно результати 15 з 16 ігор чемпіонату світу з футболу в 2014 році", — розповів представник Microsoft в Росії Дмитро Марченко.

Нагадаємо, збірні Іспанії і Німеччини зустрічалися у фіналі Євро-2008. Тоді перемогу з рахунком 1:0 здобули іспанці.