Тимощук: "Видно, що Німеччина перебуває в пошуках своєї гри"

Півзахисник збірної України і казахстанського "Кайрата" Анатолій Тимощук вважає, що збірна Німеччини, яка 12 червня проведе свій дебютний матч на Євро-2016 проти України, знаходиться не в ідеальній формі. Про це 37-річний гравець сказав в інтерв'ю телеканалу "Футбол", повідомляє football.ua.

"За останніми матчами збірної Німеччини видно, що вона теж знаходиться в пошуках своєї гри. Тому і вони неідеальні. Якість гри суперника залежить від того, як ми дозволимо йому зіграти. Так само і німці думають про те, як протистояти нам", - сказав Тимощук.

За його словами, він підтримує відносини зі своїми колишніми партнерами по мюнхенській "Баварії", яких вже попередив, що збірній Німеччини в грі проти України буде непросто.

"Підтримую хороші приятельські стосунки з Мануелем Нойєром і Томасом Мюллером. Завжди при зустрічі кажу їм, що в поєдинку проти збірної України їм буде непросто", — заявив півзахисник.

При цьому Тимощук переконаний, що збірній України під силу вийти з групи.

"Те, що перед нами стоїть завдання вийти з групи, думаю, і так зрозуміло. Тому що вже грали у фінальній частині чемпіонату Європи з групи не вийшли. А зараз завдання номер один — вихід з групи. Зрозуміло, що з тими суперниками, які опинилися в нашому квартеті, зробити це буде непросто, але це під силу нашій збірній", - додав футболіст.

Як повідомляв УНІАН, Анатолій Тимощук увійшов до символічної збірної ветеранів Євро-2016 за версією офіційного сайту УЄФА.