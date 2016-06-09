Селезньов хоче зіграти на Євро проти збірної Росії

Нападник збірної України Євген Селезньов підкреслив, що хотів би зіграти зі збірною Росії на чемпіонаті Європи-2016, повідомляє "Спорт-Експрес".

30-річний форвард, який раніше виступав за російську "Кубань" з Краснодара також зазначив, що не хоче говорити про свій колишній клуб.

- Особисто я хотів би на цьому чемпіонаті зустрітися з Росією, - зазначив Селезньов. - Скажу чесно: це було б цікаво, навіть якщо б це сталося на більш ранній стадії, ніж плей-офф. Про "Кубань" говорити не буду - забув її, як страшний сон. Я тепер гравець "Шахтаря", а що буде далі - подивимося.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з футболу 2016 відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня. Збірна України зіграє в групі з командами Німеччини, Північної Ірландії та Польщі.