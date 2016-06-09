Селезньов хоче зіграти на Євро проти збірної Росії
Також гравець зазначив, що забув свій попередній клуб "Кубань" "як страшний сон".
Нападник збірної України Євген Селезньов підкреслив, що хотів би зіграти зі збірною Росії на чемпіонаті Європи-2016, повідомляє "Спорт-Експрес".
30-річний форвард, який раніше виступав за російську "Кубань" з Краснодара також зазначив, що не хоче говорити про свій колишній клуб.
- Особисто я хотів би на цьому чемпіонаті зустрітися з Росією, - зазначив Селезньов. - Скажу чесно: це було б цікаво, навіть якщо б це сталося на більш ранній стадії, ніж плей-офф. Про "Кубань" говорити не буду - забув її, як страшний сон. Я тепер гравець "Шахтаря", а що буде далі - подивимося.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з футболу 2016 відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня. Збірна України зіграє в групі з командами Німеччини, Північної Ірландії та Польщі.