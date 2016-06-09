Фоменко зайняв передостаннє місце в рейтингу доходів тренерів команд-учасниць Євро

У списку доходів головних тренерів команд-учасниць Євро-2016 наставник збірної України Михайло Фоменко займає передостаннє місце, повідомляє Goal.com.

Дохід українського тренера був оцінений в 170 тис. євро на рік. Менше заробляє тільки Ангел Йорденеску (Румунія) – 120 тис євро, а дохід головного тренера збірної Росії Леоніда Слуцького буде визначено в залежності від результатів команди на турнірі.

Лідирує в списку Рой Ходжсон (Англія) з зарплатою в 5 мільйонів євро на рік, а в п'ятірку найбільш високооплачуваних фахівців також увійшли Антоніо Конте (Італія) – 4,6 млн. євро, Фатіх Терім (Туреччина) – 3,5 млн., Йоахім Лев (Німеччина) – 3,2 млн. і Вісенте Дель Боске (Іспанія) – 3 млн. євро.

Ще п'ять тренерів отримують від мільйона євро і вище - Дідьє Дешам (Франція) – 2 млн. Марсель Коллер (Австрія) – 1,5 млн. Фернандо Сантуш (Португалія) – 1,2 млн. Мартін О'нілл (Ірландія) і Бернд Шторк (Угорщина) – по 1 млн. євро.

Таким чином, тренери 10 з 24 команд-учасниць Євро-2016 отримують більше мільйона євро на рік.

Як повідомляв УНІАН, Євро-2016 відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня. Збірна України на першому етапі зіграє в групі з командами Німеччини, Північної Ірландії та Польщі.