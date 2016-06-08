Напередодні Євро-2016: Португалія декласувала Естонію

23:48, 08 червня 2016
Євро 2016
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В останньому товариському матчі перед чемпіонатом Європи команда Фернанду Сантуша розправилася з Естонією.

Reuters

В останньому товариському матчі перед стартом Євро-2016 збірна Португалії розгромила Естонію з рахунком 7:0.

По два голи забили Кріштіану Роналду і Рікарду Куарежма.

Португалія - Іспанія - 7:0 (3:0)

Голи: Роналду (36, 45), Куарежма (39, 77), Перейра (55), Метс (61, в свої ворота), Едер (80).

На Євро-2016 збірна Португалії потрапила в групу F, де зіграє проти Ісландії, Австрії та Угорщини.

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