Напередодні Євро-2016: Португалія декласувала Естонію
23:48, 08 червня 2016Євро 2016
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В останньому товариському матчі перед чемпіонатом Європи команда Фернанду Сантуша розправилася з Естонією.
Reuters
В останньому товариському матчі перед стартом Євро-2016 збірна Португалії розгромила Естонію з рахунком 7:0.
По два голи забили Кріштіану Роналду і Рікарду Куарежма.
Португалія - Іспанія - 7:0 (3:0)
Голи: Роналду (36, 45), Куарежма (39, 77), Перейра (55), Метс (61, в свої ворота), Едер (80).
На Євро-2016 збірна Португалії потрапила в групу F, де зіграє проти Ісландії, Австрії та Угорщини.
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