Напередодні Євро-2016: Португалія декласувала Естонію

В останньому товариському матчі перед стартом Євро-2016 збірна Португалії розгромила Естонію з рахунком 7:0.

По два голи забили Кріштіану Роналду і Рікарду Куарежма.

Португалія - Іспанія - 7:0 (3:0)

Голи: Роналду (36, 45), Куарежма (39, 77), Перейра (55), Метс (61, в свої ворота), Едер (80).

На Євро-2016 збірна Португалії потрапила в групу F, де зіграє проти Ісландії, Австрії та Угорщини.