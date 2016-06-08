Фоменко про скандал Ярмоленка і Степаненка: "Минув час, щоб хлопці зрозуміли і все усвідомили"

Головний тренер збірної України Михайло Фоменко вважає, що пройшло достатньо часу, щоб конфлікт між футболістами Андрієм Ярмоленко і Тарасом Степаненко був вичерпаний. Про це він сказав під час прес-конференції перед стартом Євро-2016 у французькому Екс-ан-Провансі.

"Команда – це сім'я. Якщо не буде розуміння, то немає сенсу займатися цією справою. Хлопці це чудово розуміють. Якщо б це сталося вчора, а грати нам було сьогодні... Є такий вираз – час лікує. Минув час, щоб хлопці зрозуміли і всі усвідомили. Адже не можна грати в збірній разом без взаєморозуміння і взаємоповаги", - вважає тренер.

Як повідомляв УНІАН, матч української Прем'єр-ліги між "Шахтарем" і "Динамо" (3:0), який відбувся 1 травня, запам'ятався бійкою між футболістами в кінці гри. Одним з найактивніших її учасників став Андрій Ярмоленко, який вдарив по ногах Тараса Степаненка, а також взяв участь у кулачному бою з Олександром Кучером. Після цього Степаненко заявив, що його дружба з Ярмоленко підійшла до кінця.

За два з половиною тижні, 19 травня, футболісти збірної України публічно помирилися. Зокрема, Ярмоленко визнав, що вчинив неправильно, вдаривши по ногах Степаненко під час бійки футболістів. "Я звик відповідати за вчинки. Я визнаю, що зробив неправильно. Я повністю винен. Сподіваюся, Тарас потисне руку і ми спокійно будемо готуватися до Євро", - заявив Ярмоленко. При цьому Тарас Степаненко додав, що конфлікт між гравцями вичерпаний. "Ми все обговорили і вирішили, що все трапилося на емоціях. Сподіваюсь, цього більше не повториться. Дай бог, нам разом багато грати у збірній. Так що конфлікт вичерпаний", - сказав півзахисник "Шахтаря".