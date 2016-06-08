Павелко: "Цілі збірної України на Євро-2016 максимальні, але потрібно рухатися крок за кроком"

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко заявив, що першочерговим завданням збірної України на Євро-2016 є вихід з групи. Про це він сказав під час прес-конференції перед стартом Євро-2016 у Франції.

"Нам, як і всім вболівальникам, дуже потрібні позитивні емоції, яскрава гра. Турнірні цілі у нас максимальні, але треба рухатися крок за кроком, step by step. Перша задача - вийти з групи", - заявив Павелко.

Він також сподівається, що у матчі зі збірною Німеччини українські футболісти продемонструють красиву гру і максимальну самовіддачу.

"Який результат у грі з Німеччиною влаштує мене як вболівальника? Той, який дозволить ставити завдання в подальшому. Як будь-який уболівальник, я хотів би побачити красиву гру і максимальну самовіддачу нашої команди", - сказав глава ФФУ.

Нагадаємо, збірна України дебютує на чемпіонаті Європи 12 липня матчем проти Німеччини.