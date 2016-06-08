Фоменко про перший матч Євро: "Німеччина - чемпіон світу і цим багато сказано"

За чотири дні до стартового матчу Євро-2016 за участю збірної України головний тренер команди Михайло Фоменко дав першу прес-конференцію в медіа-центрі української команди у французькому Екс-ан-Провансі, де команда живе і тренується.

Зокрема, відповідаючи на питання про перший матчі на турнірі, Фоменко зазначив: "Ми чудово розуміємо, з ким нам належить грати. Німеччина – чемпіон світу, і цим багато сказано. Перша гра – завжди непроста, а бій з таким суперником – тим більше. Але ми всі це розуміємо, тренерський штаб має масу інформації, і ми робимо максимум для того, щоб передати гравцям як можна більше. Найближчим часом ми розберемо суперника максимально, на всіх теоретичних заняттях. Будемо приділяти час діям німців і в обороні, і в атаці, і при виході з оборони".

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня. Збірна України виступає в одній групі з командами Німеччини, Польщі і Північної Ірландії. Матч Україна - Німеччина відбудеться у неділю, 12 червня.