Коноплянка: "Повірте, гра проти Німеччини буде цікавою"

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка вважає, що гра збірної України проти Німеччини буде цікавою. Про це він сказав під час прес-конференції перед стартом Євро-2016 у Франції.

"Ми вам тут точно не розповімо, як будемо грати, а то вам буде нецікаво. Але хочу сказати, що ми їх не боїмося, а поважаємо. Зараз всі команди вміють грати у футбол. Повірте, гра буде цікава, і ми точно не будемо їм поступатися", - заявив Коноплянка.

"Хто зі збірної Німеччини міг би посилити Україну? Мене своя команда повністю влаштовує", - додав футболіст.

Нагадаємо, матч збірної України проти Німеччини на Євро-2016 відбудеться 12 червня на Ліллі.