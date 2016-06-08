Ротань: "Ми вже не думаємо про минулі перемоги, адже матчі, які очікують на нас попереду значно важливіші"

Відразу по приїзду до Франції футболіст збірної України Руслан Ротань охоче розповів про настрій в команді та плани на майбутнє, повідомляє euro2016.ffu.org.ua.

"Емоції лише позитивні. Євро – це Євро. Ми чекали на нього з нетерпінням. Ми сповнені хвилювання у зв’язку з майбутніми виступами на турнірі найвищого рівня. Важко описати емоції, які я відчуваю, на камеру", - розповів гравець.

На хапитання про враження від міста і готеля Ротань відповів: "Зустріли наc добре, все відбулося досить швидко. Ми були в готелі і ще не встигли оглянути місто. Зустріч перевершила сподівання, все було ОК. Всі задоволені, дякую".

На прохання оцінити збори в Італії і Швейцарії гравець зазначив: "Ми працювали так, як нас просили це робити наші тренери. Гадаю, наш тренерський штаб краще відповість на питання, як пройшли тренувальні збори".

Стосовно двух перемог у останніх товариських матчах і настрою перед турніром, Ротань зазначив: "Так, дійсно настрій хороший, але ми вже не думаємо про ці перемоги, адже матчі, які очікують на нас попереду значно важливіші".

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи-2016 відбудеться з 10 червня по 10 липня. Збірна України на груповому етапі зіграє з командами Німеччини, Північної Ірландії та Польщі.