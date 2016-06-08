Коноплянка: "Вірю в збірну України і вважаю, що у неї величезний потенціал"

Збірна України підходить до стартуовому матчу на Євро-2016 проти Німеччини у відмінному настрої. Про це в інтерв'ю uefa.com розповів півзахисник команди Євген Коноплянка.

"Звичайно, по-іншому і бути не могло. Ми нагадуємо всім хлопцям, що тут більше немає "Динамо", "Шахтаря", "Дніпра" чи "Зорі". Ми всі маємо згуртуватися, вести себе як справжня сім'я, підтримувати один одного в найважчій ситуації. Зізнаюся чесно, особисто я отримую задоволення від перебування у збірній", - заявив футболіст.

За його словами, гра в захисті є найсильнішою і найважливішою якістю збірної України.

"Якщо тримати ворота на замку, то ми завжди знайдемо свій шанс забити. Коли суперники не можуть нічого вдіяти з нашою обороною, то починають нервувати, метушитися, втрачають впевненість, а ми в свою чергу готові використовувати будь-яку можливість, щоб вразити ворота. Але навіть якщо не вийде, 0:0 часто теж непоганий результат", - впевнений Коноплянка.

Він також вважає, що навіть у матчі проти збірної Німеччини у команди України будуть шанси домогтися позитивного результату. В якості прикладу півзахисник згадав про нещодавню поразку німців з рахунком 1:3 у товариському матчі зі Словаччиною.

"Ви, напевно, знаєте про результати збірної Німеччини в товариських поєдинках, зокрема, про поразку від Словаччини. Це ще раз доводить, що сьогодні грати можна з будь-якою командою. Повірте, навіть на німців можна знайти управу", - заявив лідер збірної.

"Я не хочу говорити, що ми мусимо вийти з групи або, приміром, пробитися у фінал. Поживемо - побачимо. Скажу тільки, що я по-справжньому вірю в нашу збірну і вважаю, що у неї величезний потенціал", - додав Коноплянка.

Нагадаємо, перший матч на Євро-2016 збірна Україна проведе 12 червня проти збірної Німеччини.