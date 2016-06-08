Шевченко: "Багато що стане зрозуміло після першої гри з Німеччиною"

Асистент головного тренера збірної України Андрій Шевченко вважає, що перші висновки про виступ збірної України на Євро-2016 можна буде робити вже після першої гри проти Німеччини. Про це він сказав в інтерв'ю XSport.ua.

"Багато що стане зрозуміло після першої гри з Німеччиною. Товариські матчі дають неповну картину готовності, адже проти вас не грають так, як грають у цьому поєдинку. Але все стане зрозуміло, і це абсолютно точно, тільки в останньому турі. Формула чемпіонату така, що пройти далі можна, маючи навіть три очки", - сказав Швченко.

За його словами, зараз він несе інший рівень відповідальності за національну команду в порівнянні з тими часами, коли був футболістом.

"Я відчуваю себе по-новому. У мене є зараз емоції футболіста, адже я переживав це вже не раз. Є хвилювання, точніше, те почуття, що попереду щось головне і важливе. Але я вже не діючий гравець, і тому несу відповідальність не тільки за себе, але і за колектив. І це зовсім інший рівень переживань і концентрації", - вважає аасистент головного тренера.

Нагадаємо, перший матч на Євро-2016 збірна Україна проведе 12 червня проти збірної Німеччини.