Фоменко: "Не думаю, що на Євро-2016 у збірної України виникнуть проблеми з фізичною готовністю"

Головний тренер збірної України Михайло Фоменко вважає, що одним з найважливіших аспектів виступу команди на чемпіонаті Європи з футболу стане психологія футболістів. Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Команда", повідомляє dynamo.kiev.ua.

"Не думаю, що у нас можуть виникнути проблеми з фізичною готовністю. На перший план вийде психологія гравців, і наша задача підібрати ключ, який допоможе реалізувати футболістам всі свої можливості", — сказав Фоменко.

Нагадаємо, збірна України вчора прибула до міста Екс-ан-Прованс, де базуватиметься під час проведення Євро-2016.

Перший матч на Євро-2016 Україна проведе проти збірної Німеччини. Гра відбудеться 12 червня в Ліллі.