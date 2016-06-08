Фоменко: "Не думаю, що на Євро-2016 у збірної України виникнуть проблеми з фізичною готовністю"

13:28, 08 червня 2016
Євро 2016
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Головний тренер збірної України назвав головне завдання тренерського штабу на чемпіонаті Європи.

Reuters

Головний тренер збірної України Михайло Фоменко вважає, що одним з найважливіших аспектів виступу команди на чемпіонаті Європи з футболу стане психологія футболістів. Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Команда", повідомляє dynamo.kiev.ua.

"Не думаю, що у нас можуть виникнути проблеми з фізичною готовністю. На перший план вийде психологія гравців, і наша задача підібрати ключ, який допоможе реалізувати футболістам всі свої можливості", — сказав Фоменко.

Нагадаємо, збірна України вчора прибула до міста Екс-ан-Прованс, де базуватиметься під час проведення Євро-2016.

Перший матч на Євро-2016 Україна проведе проти збірної Німеччини. Гра відбудеться 12 червня в Ліллі.

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