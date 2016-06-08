Фоменко: "Не думаю, що на Євро-2016 у збірної України виникнуть проблеми з фізичною готовністю"
13:28, 08 червня 2016Євро 2016
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Головний тренер збірної України назвав головне завдання тренерського штабу на чемпіонаті Європи.
Reuters
Головний тренер збірної України Михайло Фоменко вважає, що одним з найважливіших аспектів виступу команди на чемпіонаті Європи з футболу стане психологія футболістів. Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Команда", повідомляє dynamo.kiev.ua.
"Не думаю, що у нас можуть виникнути проблеми з фізичною готовністю. На перший план вийде психологія гравців, і наша задача підібрати ключ, який допоможе реалізувати футболістам всі свої можливості", — сказав Фоменко.
Нагадаємо, збірна України вчора прибула до міста Екс-ан-Прованс, де базуватиметься під час проведення Євро-2016.
Перший матч на Євро-2016 Україна проведе проти збірної Німеччини. Гра відбудеться 12 червня в Ліллі.
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